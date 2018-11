Rémy Cointreau: l'envolée du cognac en Chine contrebalance l'effet du dollar

Paris (awp/afp) - Le groupe français de liqueurs et spiritueux Rémy Cointreau a confirmé jeudi sa bonne santé aux investisseurs, grâce aux ventes de cognac en Chine, malgré des "effets de change défavorables" dus à la baisse du dollar.

D'avril à septembre 2018, Rémy Cointreau, numéro deux français des vins et spiritueux, a enregistré un bénéfice net en recul de 4,3% à 85,4 millions d'euros, associé à un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 571,4 millions d'euros.

Le bénéfice d'exploitation courant a augmenté de 2,9% par rapport à l'an passé, et de 10,1% à devises et périmètres constants, à 138 millions d'euros.

Un résultat légèrement supérieur aux attentes du marché, dont le président du conseil d'administration Marc Hériard Dubreuil s'est déclaré "très fier", tout en soulignant "les vents contraires" qui ont pesé cette année: la "baisse du dollar" a "beaucoup affecté" le groupe, a-t-il relevé lors d'une conférence de presse.

Les marchés ont bien accueilli ces résultats, les effets de change défavorables étant aussi moins élevés que ce qui avait été anticipé par le groupe en juin: 9,6 millions d'euros au lieu de 13 millions.

Vers 10H35 GMT, le titre, qui avait baissé de 9,87% depuis le 1er janvier, avançait de 1,54% à 105,70 euros à la Bourse de Paris, sur un marché en recul de 0,61%.

Les ventes ont été tirées par le succès du cognac Remy Martin et "d'excellentes tendances" en Chine, à Singapour, Australie et au Japon, a indiqué le groupe, dont le premier marché export reste l'Amérique du nord.

Rémy Martin estime la croissance de ses ventes en Chine "entre 20% et 30%", grâce notamment à une hausse des prix en Asie, a indiqué Valérie Chapoulaud Floquet, directrice-générale du groupe.

Sur le marché américain aussi Rémy Martin a enregistré une croissance "supérieure au marché", tirée par les ventes de produits haut de gamme, aux alentours de 50 dollars la bouteille, cible du groupe.

Hors cognac, le groupe joue à fond la carte de la mixologie et de la mode des cocktails, notamment pour son Cointreau et pour sa marque grecque Metaxa, qui connait un "bon démarrage en Chine". Rémy Cointreau continuera d'investir en publicité au second semestre.

"Nous nous réapproprions la Margarita, le premier cocktail consommé au monde, car le Cointreau faisait partie de la Margarita lorsqu'il a été créé", a affirmé Mme Chapoulaud Floquet.

Rémy Cointreau, qui avait vu son bénéfice opérationnel courant bondir de plus de 14% lors de l'exercice 2017-18 et une progression annuelle de sa marge de 1,3 point à 21%, a légèrement décéléré la progression de ses confortables marges au premier semestre.

La marge d'exploitation courante est en repli de 0,5 point à 24,1% contre 24,6% au cours des six premiers mois de l'année précédente. La marge nette s'est établie à 14,9% contre 16,4% un an plus tôt.

"Au terme de ce premier semestre, Rémy Cointreau confirme son objectif d'une croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018-19, à devises et périmètre constants", a précisé le groupe.

afp/lk