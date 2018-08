Rémy Cointreau : lance un programme de rachats d'actions

01/08/2018 | 08:20

Rémy Cointreau indique qu'un mandat a été confié à un prestataire de services d'investissement afin de procéder à des rachats d'actions, dans le cadre de l'autorisation donnée par son conseil d'administration réuni le 24 juillet.



Le prestataire pourra acheter aux dates qu'il jugera opportunes un nombre maximal d'un million d'actions aux conditions de prix autorisées par l'assemblée générale mixte du 24 juillet. Ce programme de rachat expirera au plus tard le 30 avril 2019.



Rémy Cointreau se réserve le droit d'interrompre l'exécution du programme de rachat. 'Cette décision n'affecte pas l'exécution du contrat de liquidité conclu par la société', précise en outre le groupe de vins et de spiritueux.



