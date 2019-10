Rémy Cointreau : les marques partenaires plombent toujours le chiffre d'affaires

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a publié vendredi un chiffre d'affaires en baisse de 3,6% en données organiques au titre du premier semestre de l'exercice qui s'achèvera fin mars 2020, en raison de la fin volontaire de contrats de distribution de marques partenaires.

Sur les six mois clos fin septembre, les ventes de Rémy Cointreau se sont établies à 523,9 millions d'euros, soit une diminution de 0,6% en données publiées et de 3,6% à périmètre et taux de change constants. Les marques du groupe ont toutefois signé une croissance semestrielle de 2,8% en données organiques, à 510,8 millions d'euros.

Au cours de la période, les ventes de la marque de cognac Rémy Martin ont crû de 5,6% en données publiées et de 2,1% en données organiques, à 379,6 millions d'euros, contre 359,6 millions d'euros au premier semestre 2018-2019. Au deuxième trimestre, les ventes de Rémy Martin ont atteint 218,4 millions d'euros, soit une croissance de 2,7% en données publiées et un recul de 0,3% en données organiques.

Mardi, Berenberg déclarait que la division cognac de Rémy Cointreau connaissait actuellement un ralentissement cyclique en Chine continentale, tandis que les manifestations à Hong Kong et les droits de douane américains sur les produits européens engendrent une volatilité malvenue. Une situation que reconnaît, en partie, le groupe, qui a indiqué dans un communiqué que sa marque Rémy Martin était "pénalisée par la chute du tourisme à Hong Kong" et par "une reconstitution des stocks plus lente que prévu chez les détaillants, aux Etats-Unis". En revanche, Rémy Cointreau assure que la demande pour ses cognacs reste "très soutenue" en Chine.

De son côté, le chiffre d'affaires de la branche liqueurs et spiritueux a progressé de 7,6% en données publiées et de 4,9% en organique, à 131,2 millions d'euros, au premier semestre.

Le repli des ventes des marques partenaires s'est poursuivi, conséquence de l'arrêt de nouveaux contrats de distribution. Elles ont atteint à peine 13,1 millions d'euros, contre 45,5 millions d'euros un an plus tôt.

Selon un consensus Factset, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires semestriel de 526,5 millions d'euros.

Côté perspectives, Rémy Cointreau prévoit que l'exercice 2019-2020 respectera ses objectifs fixés pour le moyen terme. Le groupe a pour ambition de devenir le leader mondial des spiritueux d'exception, segment qui devrait compter pour 60% à 65% de son chiffre d'affaires à moyen terme.

L'exercice 2019-2020 s'inscrira dans ce cadre mais intégrera la fin de contrats de distribution de marques partenaires dans certains pays. L'impact est estimé à 56 millions d'euros sur le chiffre d'affaires et à 5 millions d'euros sur le résultat opérationnel courant.

