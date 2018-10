Rémy Cointreau: les ventes bondissent au 1er semestre soutenues par le cognac

Paris (awp/afp) - Rémy Cointreau a vu son chiffre d'affaires croître de 5% à 571,4 millions d'euros au premier semestre 2018/19, tiré par les ventes du cognac Rémy Martin, a annoncé vendredi le groupe de spiritueux dans un communiqué.

Les ventes de la Maison Rémy Martin ont en effet progressé de 8,5% au premier semestre à 398 millions d'euros, grâce à la poursuite "d'excellentes tendances" en Chine mais aussi dans les autres grands marchés de la zone Asie Pacifique (Singapour, Australie, Japon) et les ventes au sein des aéroports.

La division "liqueurs et spiritueux" a en revanche connu des ventes stables au premier semestre à 127,1 millions d'euros mais "devrait bénéficier d'une belle accélération au second semestre, portée par plusieurs campagnes de communication" pour les marques Cointreau et Metaxa notamment, espère Rémy Cointreau dans son communiqué.

Le repli des marques partenaires se poursuit (-4% à 46,3 millions d'euros) à la suite de l'arrêt de nouveaux contrats de distribution alors que le groupe effectue un recentrage progressif sur les marques dont il est propriétaire. La fin de ces contrats de distribution continue de peser sur les performances de la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique, souligne le groupe.

Au-delà de la zone Asie-Pacifique, la zone Amériques accélère au deuxième trimestre, "portée par les marques de cognac", assure Rémy Cointreau.

Rémy Cointreau a en outre confirmé l'objectif de croissance de son résultat opérationnel courant sur l'exercice 2018/19, à devises et périmètre constants.

afp/buc