Rémy Cointreau : nomme Eric Vallat au poste de directeur général

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a annoncé mercredi la nomination d'Eric Vallat au poste de directeur général à compter du 1er décembre.

Il succèdera à cette date à Valérie Chapoulaud-Floquet, qui avait annoncé début juillet son départ pour "motifs personnels" d'ici à la fin de l'année.

Eric Vallat a été directeur général des cognacs Rémy Martin et président de Mount Gay Rum, deux marques appartenant à Rémy Cointreau. Il avait rejoint en 2018 le groupe de luxe suisse Richemont, en tant que directeur le pôle Mode & Accessoires.

"Eric Vallat connait très bien le groupe, ayant dirigé la Maison Rémy Martin pendant plus de quatre ans, avec succès. Il a également développé une connaissance approfondie du monde du luxe et de l'artisanat français au cours de sa carrière. Nous nous réjouissons de son retour au sein du groupe et sommes convaincus que son expertise et son charisme lui permettront de poursuivre, de développer et d'animer la stratégie de valeur qui mènera Rémy Cointreau vers de nouveaux succès", a commenté le président de Rémy Cointreau, Marc Hériard Dubreuil.

-François Schott, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

