Rémy Cointreau : programme de rachats d'actions achevé

27/12/2018 | 08:14

Rémy Cointreau indique que son programme de rachat d'actions mis en oeuvre le 1er août dernier a pris fin le 20 décembre 2018, conformément à la décision de son conseil d'administration du 24 juillet.



Dans le cadre de ce programme, le groupe de vins et de spiritueux a acquis le nombre maximal d'actions autorisées, c'est-à-dire un million de titres (représentant 1,96% du capital social), pour un prix moyen de 103,60 euros.



Ces actions seront affectées aux objectifs de réduction du capital social et aux obligations découlant de valeurs mobilières donnant accès au capital social et de programmes d'attribution gratuite d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.