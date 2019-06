Rémy Cointreau : résultat net pdg annuel de 157,1 ME (+6%)

06/06/2019 | 08:20

Rémy Cointreau annonce un chiffre d'affaires de 1 216,5 ME sur son exercice annuel consolidés 2018-19 en croissance de 7,9%. En organique la hausse est de 7,8% (à devises et périmètre constants) ' grâce à la très belle performance des marques du groupe (+9,8%) '.



Le Résultat Opérationnel Courant (ROC) s'inscrit à 263,6 ME, en hausse de 11,3% (14,2% en organique). La marge opérationnelle courante (MOC) ressort à 21,7% à fin mars, en hausse organique de 1,3 points.



Le résultat net part du groupe s'établit à 157,1 ME, en hausse de 6% (+11,5% en organique). Hors éléments non-récurrents, le résultat net part du groupe ressort à 167,8 ME. Il est en hausse de 10,9% en publié et de 16,3% en organique.



' Rémy Cointreau anticipe que l'année 2019-20 se déroule dans le cadre des objectifs moyen terme du groupe. Elle intègrera également la fin de contrats de distribution de marques partenaires (en République Tchèque, Slovaquie et Etats-Unis) dont l'impact est estimé à 56 ME sur le chiffre d'affaires et à 5 ME sur le Résultat Opérationnel Courant ' indique la direction.



