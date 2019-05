Rémy Cointreau s'apprête à acquérir le cognac JR Brillet

(Actualisé avec détails)

PARIS, 29 mai (Reuters) - Rémy Cointreau a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives pour acquérir la maison de cognac indépendante JR Brillet et une partie de son domaine viticole.

JR Brillet présente "un potentiel de développement et de valorisation d'un stock de cognac et des vignobles de très grande qualité", précise dans un communiqué le propriétaire des cognacs Rémy Martin et Louis XIII.

La maison, propriété de la famille Brillet, compte notamment des vignes et des stocks d'eaux-de-vies provenant de la "petite" et de "grande" Champagne, terroir le plus réputé de l'appellation cognac.

Les modalités financières de l'opération n'ont pas été rendues publiques et on ignore, à ce stade, si Rémy Cointreau conservera la marque JR Brillet.

A l'heure où la demande mondiale de cognac explose, notamment en Chine, la sécurisation des approvisionnements en raisins de qualité constitue un enjeu stratégique majeur pour les maisons de cognac.

Hennesssy, propriété de LVMH et numéro un du secteur, a déjà été à court de stocks de "VS" (eaux-de-vies les plus jeunes) aux Etats-Unis, tandis que Martell, détenu par Pernod Ricard a récemment dit qu'il piloterait la progression de ses ventes en volume en limitant leur hausse, afin d'assurer à sa marque une croissance pérenne.

Le rachat de JR Brillet devrait être finalisé au cours de l'automne 2019. (Pascale Denis, édité par Benoît Van Overstraeten)