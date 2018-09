Rémy Cointreau : Morgan Stanley initie à 'pondérer en ligne'

11/09/2018 | 13:21

Morgan Stanley initie une couverture de Rémy Cointreau avec une recommandation 'pondérer en ligne' et un objectif de cours de 120 euros, jugeant que 'la croissance supérieure est parfaitement intégrée' dans le cours.



'Figurant parmi les entreprises de spiritueux en croissances les plus rapides, Rémy Cointreau bénéficie d'un positionnement unique dans le cognac haut de gamme et d'une demande dynamique venant des Etats-Unis et de Chine', note le courtier.



Néanmoins, s'il estime qu'une 'opportunité de marge demeure', l'intermédiaire financier considère que 'la valorisation par rapport à ses pairs des boissons et du luxe semble exigeante', l'amenant à adopter une position neutre sur le titre.



