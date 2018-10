Rémy Cointreau : valeur favorite d'Oddo dans le secteur

04/10/2018 | 14:20

Oddo continue de privilégier les valeurs françaises, Pernod Ricard et Rémy Cointreau, qui sont aussi les 2 principaux producteurs mondiaux de cognac (respectivement Martell et Rémy Martin) à coté de LVMH (Hennessy) et de Suntory (Courvoisier).



Oddo est en revanche plus prudents sur Diageo (dont le potentiel d'amélioration des marges semble déjà bien entamé) et sur Campari (très bien valorisé et ne disposant pas de barrières à l'entrée aussi élevées que Rémy Cointreau).



' Le résultat de Rémy Cointreau au 1er semestre, qui sera publié le 19 octobre, devrait montrer une solide croissance organique des ventes de 6,1% dans la lignée de celle du T1 (+5,9% LFL). Nous prévoyons une croissance organique des ventes particulièrement robuste pour le groupe (+6,0%) malgré la base élevée (+5,7% LFL au T1 2017-18) ' indique le bureau d'analyses.



' La progression du RN ajusté devrait être limitée à +6% (96 ME est.), suivie d'une accélération au S2. Rémy Cointreau bénéficiera de la dynamique plus forte dans le haut de gamme et notamment dans sa marque de luxe Louis XIII ' rajoute Oddo.



Les analystes s'attendent à un maintien de la croissance organique des ventes totales à un niveau très élevé sur l'ensemble de l'exercice, voire une légère accélération (+6,3% LFL).



