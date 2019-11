LucGE - REMY COINTREAU : Retournement baissier en prévision ( Analyse ZB du 29/05/2014 | 09:33 ) Opinion : Négative sous les 66 EUR

Objectif de cours : 60 EUR

Stop de protection: 67.6 EUR

EURONEXT PARIS

Distillateurs et viticulteurs

La configuration technique de l'action Rémy Cointreau laisse entrevoir une correction technique à court terme.



Fondamentalement, on notera tout d'abord la forte valorisation de l'entreprise en bourse. Le PER pour l'année en cours ressort à près de 40 fois sur les estimés 2014 et un ratio "valeur d'entreprise sur CA" égal à 3.44. Le groupe semble ainsi sur-valorisé comparativement à ses pairs : Le groupe Pernod-Ricard se valorise actuellement sur des P/E de l'ordre de 20.



Graphiquement, le titre s'inscrit dans une période de rebond technique qui lui a permis de rallier la résistance moyen terme des 66 EUR. Cette zone dans laquelle nous retrouvons également une oblique baissière, devrait faire barrage à ce rebond au cours des prochaines séances.

Il s'agit ainsi, potentiellement, d'un point haut pour les prochaines séances s'il n'est pas franchi en clôture journalière. Par la suite, un arrêt de la progression sur ces niveaux entrainerait un retour rapide en direction des 60 EUR.



Par conséquent, les plus offensifs profiteront de la survalorisation du titre ainsi que de la configuration technique pour se positionner vendeur à découvert sur le titre Remy Cointreau. L'objectif de baisse sera fixé sur le support court terme situé à 60 EUR. Uniquement la cassure de ce niveau ouvrirait de nouveaux objectifs de baisse avec en ligne de mire les 58 EUR puis 53.7 EUR à plus longue échéance. Le stop de protection sera initialement positionné au dessus des 66 EUR.



Etienne Veber

Copyright (c) 2014 Zonebourse.com