Cours d'entrée : 58€ | Objectif : 69€ | Stop : 52.4€ | Seuil d'invalidation : 52€ | Potentiel : 18.97% Une sortie par le haut de la phase d'accumulation observée dernièrement laisserait supposer le retour d'une dynamique haussière franche par le biais d'une hausse de la volatilité.

On pourra se positionner à l'achat en cas de franchissement des 58 € pour viser les 69 €. Graphique RENAULT Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts Le titre évolue à proximité de son support long terme en données hebdomadaires, situé à 54.03 EUR, offrant ainsi un bon timing d'intervention.

Historiquement, le groupe publie des chiffres d'activité supérieurs aux attentes.

La société fait partie des dossiers les plus faiblement valorisés. Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" s'établit à 0.22 pour l'année 2018.

La société présente des multiples de résultat très attrayants.

La société fait partie des valeurs de rendement avec un dividende attendu relativement important.

L'écart entre les cours actuels et l'objectif de cours moyen des analystes qui couvrent le dossier est relativement important et suppose un potentiel d'appréciation conséquent.

Points faibles Les perspectives de croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise sont très faibles pour les prochains exercices, d'après les estimations du consensus Thomson-Reuters.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

La tendance des révisions de chiffre d'affaires sur l'année écoulée est clairement baissière ; les prévisions de ventes ont été revues régulièrement à la baisse par les analystes.

Les anticipations de bénéfices ont été revues à la baisse au cours des derniers mois.

Sur les 12 derniers mois, le momentum des révisions de bénéfices ressort largement négatif. D'une manière générale, les analystes anticipent désormais une profitabilité inférieure à leurs estimations un an plus tôt.

Données financières (€) CA 2018 58 482 M EBIT 2018 3 608 M Résultat net 2018 3 986 M Trésorerie 2018 3 675 M Rendement 2018 6,47% PER 2018 3,96 PER 2019 3,83 VE / CA 2018 0,23x VE / CA 2019 0,22x Capitalisation 16 886 M

Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 22 Objectif de cours Moyen 82,4 € Ecart / Objectif Moyen 44%

Dirigeants Nom Titre Carlos Ghosn Bichara Chairman & Chief Executive Officer Thierry Bolloré Deputy CEO & Chief Operating Officer Clotilde Delbos Chief Financial Officer & Executive Vice President Philippe Lagayette Lead Independent Director Pascale Sourisse Independent Director