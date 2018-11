Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank réitère sa recommandation d’Achat sur le titre Renault, ainsi que son objectif de cours de 115 euros. Suite à l'affaire Carlos Ghosn, le bureau d’études pense que la structure actuelle de l'actionnariat de l'Alliance est insoutenable et qu'une relation plus égale entre Renault et Nissan est préférable. Une fusion complète est fortement rejetée par le directeur général de Nissan qui craint que Nissan ne perde son identité, précise l'expert, qui pense que la partie japonaise veut un arrangement plus équitable.L'un des moyens d'y parvenir est la réduction de la participation de contrôle de Renault, indique Deutsche Bank. Cependant, dans les circonstances actuelles, l'expert doute que le gouvernement français ou Renault soient prêts à réduire leur participation, à moins qu'ils ne jugent nécessaire de préserver l'Alliance.Pour sa part, Deutsche Bank suggère un partenariat plus équitable basé sur des participations croisées de 25% entre Renault et Nissan.Cette solution pourrait être le déclencheur d'une réévaluation pour le titre Renault qui est victime d'une valorisation anormalement basse, conclut l'analyste.