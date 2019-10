Renault : Invest Securities abaisse son objectif de cours

21/10/2019 | 09:46

Le bureau d'analyses a abaissé ses BNA 2019/21e de -26%/-11%/-9,5% à la publication du 1er semestre 2019.



' L'annonce surprise en forme de nouvel avertissement touche cette fois non seulement 2019 mais aussi les perspectives 2022 avec la mise sous revue du plan ' Drive the Future ' ' indique Invest Securities.



' Nous abaissons nos BNA 2019/21e de -20%/-24%/-17% et notre objectif de cours chute à 72E contre 90E. Le cours de bourse a réagi très négativement (-11,5%) à cet avertissement portant le titre à proximité de ses plus bas sur 5 ans, déjà touchés courant août ' rajoutent les analystes. Ils confirment cependant leur conseil à l'achat sur la valeur.



' Si le dossier reste en manque de ' momentum ' positif à CT, il demeure sous-évalué au regard de notre OC abaissé de -20%. La valeur est maintenue dans la sélection IS '.



