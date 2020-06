Renault : Invest Securities reste à 'achat', ajuste sa cible

02/06/2020 | 09:23

Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Renault avec un objectif de cours ajusté de 27 à 28 euros, après trois réunions d'où il ressort que 'la nouvelle organisation de l'Alliance devrait ouvrir de solides espoirs de rebond'.



'Mais les pertes de Nissan ont pesé même si son plan d'économies, largement provisionné (cinq milliards d'euros !) devrait convaincre avec une guidance de marge d'EBITA 2023/24 de 5%', tempère l'analyste en charge du dossier.



'Au final, les annonces de Renault sont apparues incomplètes car limitées au plan d'économies. Pour les détails de la stratégie et les guidances, il faudra attendre l'arrivée du nouveau DG et ses déclarations, sans doute vers la fin 2020', poursuit-il.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.