Renault : Invest Securities reste à 'achat', réduit sa cible

29/07/2019 | 09:25

Invest Securities confirme son opinion 'achat' sur Renault avec un objectif de cours abaissé de 94 à 90 euros, après une publication semestrielle du constructeur automobile sous les attentes, en fin de semaine dernière.



'La déception vient du recul du CA (-5% en comparable), des résultats d'Avtovaz, en panne de redressement, de la contribution de Nissan et enfin, de la génération de free cash-flow', rappelle l'analyste en charge du dossier.



'Si le FCF devrait se redresser au second semestre, le groupe fait un avertissement sur son CA 2019 indiquant une stabilité', poursuit-il. Le bureau d'études abaisse ses estimations de BNA, mais maintient le titre dans sa liste de valeurs favorites, le jugeant sous-évalué.



