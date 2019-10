Renault : Jefferies reste à 'sous-performance'

18/10/2019 | 14:01

Jefferies réitère son opinion 'sous-performance' sur Renault et ajuste son objectif de cours de 42 à 40 euros, dans le sillage d'une réduction d'estimations d'environ 20% pour les résultats et 50% pour le dividende.



'L'abaissement d'objectifs de Renault pour 2019 ne devrait pas être une surprise majeure, bien que son amplitude le soit', juge l'intermédiaire financier au lendemain du point d'activité du constructeur automobile.



Le broker déclare rester préoccupé par la faible performance en termes de free cash-flow et par l'affaiblissement du bilan avant une année 2020 potentiellement difficile sur la conformité en termes d'émissions de CO2.



