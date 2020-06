Renault : Oddo confirme son opinion et l'objectif

01/06/2020 | 10:08

Oddo estime que le plan d'économies de 2 MdE d'ici 2022 semble rationnel, bien que sans doute tardif (surtout qu'il reste à l'état de projet à ce stade) et peut-être insuffisant (enveloppe similaire à février, i.e. avant le covid-19).



Oddo confirme son opinion Neutre sur la valeur et son objectif de 20 E. ' Les catalyseurs manquent à court terme '.



' Les prochains mois s'annoncent très difficiles (notamment au niveau du cash burn) et nous préférons donc toujours Volkswagen (Achat) et Peugeot (Achat) qui offrent davantage de garanties et disposent d'un profil beaucoup plus attractif à court/moyen terme ' indique le bureau d'analyses.



' Compte tenu de la hausse des D&A prévue (700-800 MEe), nous estimons donc le gain net de ces mesures à ~600 ME au niveau de l'EBIT à horizon 2022 (soit ~100-120 pb de MOP) ' rajoute Oddo.



