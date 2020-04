Renault : Oddo reste neutre après des résultats 'en ligne'

24/04/2020 | 10:02

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'neutre' sur le titre Renault, après un CA au premier trimestre 'faible mais en ligne'.



'Pas de mauvaise surprise mais un pari toujours difficile à jouer aujourd'hui', estime le broker.



'Au-delà des difficultés opérationnelles, les principales craintes sur Renault ont davantage trait à sa situation financière, déjà fragile en amont de la crise, et plus précaire aujourd'hui avec une liquidité brute à 10.3 MdE à fin mars (vs 15.8 MdE fin 2019) qui suggère déjà un FCF très négatif sur le T1 (au-delà de la saisonnalité). Si la CEO s'est montrée rassurante évoquant un cash burn actuel de ~600 ME/mois, elle a également confirmé que la liquidité serait renforcée par L'État à travers un prêt garanti afin de parer à tous les scénarios', commente Oddo BHF.



L'analyste confirme ainsi son objectif de cours de 20 euros, pour un potentiel de +21%.



