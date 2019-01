23/01/2019 | 10:38

L'analyste Oddo BHF indique que la probable nomination, annoncée dans les Echos ce matin, de Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré comme Président et directeur général de Renault n'aurait 'que des avantages', Carlos Ghosn étant 'sur le point de donner sa démission pour ne pas gêner le groupe'.



En effet, un conseil d'administration doit se tenir demain matin au sein du groupe Renault.



'Jean-Dominique Senard a un très bon track-record à la tête de Michelin (...). Il a montré qu'il avait une fibre sociale forte en ayant contribué à améliorer les relations sociales et à pacifier les relations avec les syndicats de Michelin (un présupposé pour Renault). Il a montré qu'il avait des talents de fin négociateur qui seront importants pour renouer un dialogue pacifié avec les dirigeants de Nissan. Enfin, il bénéficie apparemment de la confiance des autorités françaises qui lui avaient notamment confié une mission avec Nicole Cotta sur l'entreprise et l'intérêt général', analyse d'une part Oddo BHF.



'Thierry Bolloré connait très bien le monde de l'Automobile. (...) Depuis sa nomination au poste de COO, c'est lui qui gère Renault au quotidien avec notamment des contacts quotidiens avec ses homologues japonais de Nissan et Mitsubishi Motors. C'est la solution de la continuité qui est importante à un moment où l'industrie automobile aborde une période difficile avec un environnement macroéconomique moins favorable et des choix technologiques majeurs', relève d'autre part l'analyste.



Notant que sur le plan de la gouvernance, la séparation des pouvoirs avec la nomination d'un Président et d'un directeur général 'va dans le bon sens', Oddo BHF note cependant que quelques détails restent à régler. Jean-Dominique Senard est en effet toujours président de la gérance de Michelin, et en tant qu'associé commandité, il ne peut être libéré de ses fonctions qu'après un vote en AG. Assemblée générale qui n'est prévue que le 17 mai chez Michelin. 'Nous ne savons pas (...) si Jean-Dominique Senard peut cumuler ces différents mandats ou si une assemblée générale devra être convoquée plus tôt pour le libérer de ses engagements chez Michelin.'



À ce stade de l'évolution de la gouvernance chez Renault, recommandation sur le titre et objectif de cours sont inchangés pour Oddo : 'achat', avec une cible de 100 euros. Laquelle laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de 76%.





