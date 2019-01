21/01/2019 | 10:15

L'analyste Oddo BHF indique ce jour maintenir sa recommandation 'achat' sur le titre Renault, assortie d'un objectif de cours de 100 euros, malgré des ventes de décembre inférieures à ses attentes.



'Sans surprise, les ventes de décembre sont en baisse sur une base 2017 élevée, en particulier, en France mais elles sont inférieures à nos attentes de 25k-unités (dont -8 k /EU et -13k /Eurasie). Nous estimons l'impact à 300 ME /CA et à 60 ME /ROP', indique l'analyste.



'L'histoire Renault ne se joue pas aujourd'hui sur quelques unités manquantes en fin d'année. Une marge opérationnelle supérieure à 6% permettrait toutefois de rassurer les investisseurs à un moment difficile sur le front de la gouvernance et de l'Alliance. Nos estimations restent en ligne avec la guidance groupe mais la marge de manouvre devient étroite.'





