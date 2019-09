Arnaud Deboeuf, ex-directeur de l'alliance Renault-Nissan, rejoint PSA

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Arnaud Deboeuf, entré chez Renault en 1993 et qui occupait la fonction de directeur du CEO Office de l'Alliance Renault Nissan depuis 2015, vient de rejoindre le constructeur automobile concurrent PSA.

"Il est nommé directeur de la stratégie industrielle depuis hier [lundi, ndlr], rattaché à Yann Vincent qui est directeur industriel", a indiqué Pierre-Olivier Salmon, porte-parole de PSA, contacté par l'agence Agefi-Dow Jones.

Le Figaro, qui a révélé l'information, a dévoilé le contenu d'un message interne dans lequel Arnaud Deboeuf explique son départ. "Lorsque Thierry Bolloré [directeur général de Renault] m'a déclaré que plus personne ne voulait travailler avec moi et que c'était la raison pour laquelle je devais quitter Renault et que je ne pouvais pas non plus aller travailler chez Nissan, ses paroles auraient pu me blesser", écrit-il.

Arnaud Deboeuf vient ainsi allonger la liste des responsables de Renault ayant pris la direction du concurrent dirigé par Carlos Tavares, l'ancien numéro deux de Renault qui dirige Peugeot-Citroën depuis 2014.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones

