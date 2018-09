DACIA : une marque qui a permis à Renault de devenir le 1er constructeur mondial

Le rachat du constructeur roumain a permis d’accéder à de nouveaux marchés mais aussi d’améliorer la rentabilité.

Sur les 8 premiers mois de 2018, le groupe Renault a vendu plus d’1 million de voitures low-cost. Cela représente 40% des ventes totales du groupe.

1er groupe mondial, une des meilleure rentabilité (6,4% du C.A.) parmi les constructeurs généralistes, ventes dans le monde entier, voilà ce que la réussite de ce concept baptisé « Global access » a permis au groupe Renault de devenir.

Fin des années 90, tout est parti d’une vision de l’ancien patron du groupe Louis Schweitzer : imaginer une voiture à bas coût vendue 5 000 dollars. Cela paraissait incohérent à une époque où l’on considérait que seule la montée en gamme permettait la croissance et la création de valeur.

En 1999 Renault rachète à Bucarest l’entreprise DACIA alors au bord de la faillite et ne vendant plus cette année-là que 90 000 véhicules par an. Débarquent alors en Roumanie une équipe d’ingénieurs dirigée par Gérard Detourbet (« père » du low-cost surnommé « l’indomptable »).

Avec une usine géante et des salaires à bas coût, ils enclenchent le « projet X90 ». Le coût devient alors une donnée de départ. Tableau de bord d’une seule pièce, rétroviseurs et baguettes posées indifféremment des deux cotés du véhicule, composants déjà utilisés par le groupe et fournisseurs locaux aboutissent à une simplification performante.

Voiture simple, fiable mais aussi design attractif et petit prix assurent dès 2004 un succès immédiat : lancement en France malgré la crainte de voir la marque Renault cannibalisée par Dacia, lancement de ces modèles avec la marque Renault dans les pays comme la Russie ou la Colombie toujours à contre-courant des stratégies classiques qui prévoient qu’il faut d’abord s’implanter dans les pays à fort pouvoir d’achat. Cette réussite est un cas unique dans le monde de l’automobile.

La diversification rationnelle avec de nouveaux modèles confirme le succès. Depuis 2004, plus de 10 millions de véhicules de la gamme « Global Access » ont été vendus dont 5,2 millions de DACIA.

DACIA concurrence le marché de l’occasion plutôt que celui des voitures neuves : réussite mondiale mais aussi amélioration de la rentabilité grâce aux effets d’échelle. Le succès des nombreuses options a aussi contribué d’améliorer les marges qui se situent entre 10 et 15% selon les modèles !

Ce succès a enfin permis de consolider la position de Renault dans son alliance avec NISSAN.

Les objectifs sont toujours ambitieux : atteindre 2 millions de ventes de véhicules de la gamme « Global Access » en 2022, soit une hausse de +30% par rapport à 2017.