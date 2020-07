COMMUNIQUÉ DE PRESSE

RÉSULTATS COMMERCIAUX MONDE 1er semestre 2020

Groupe Renault a vendu 1 256 658 véhicules au 1er semestre avec une forte dynamique électrique et une reprise commerciale en juin

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Groupe Renault a vendu 1 256 658 véhicules au 1 er semestre , avec une forte reprise commerciale en juin. La marque Renault est ainsi la 1 ère marque en Europe sur le mois de juin.

Sur le marché électrique, ZOE est la voiture la plus vendue en Europe avec une croissance de près de 50 % à 37 540 unités sur le premier semestre et un niveau record de commandes à 11 000 unités en juin.

Au 2 nd semestre, le Groupe accentue son offensive produits avec le lancement de la gamme Hybride E-TECH et de Twingo Z.E. en Europe, l’arrivée de nouveau Duster en Amériques et d’un nouveau SUV en Inde.

Le Groupe est en ligne pour atteindre ses objectifs CAFE en 2020.

Boulogne-Billancourt, 20/07/2020

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, le Groupe Renault a suspendu ses activités commerciales et industrielles dans la plupart des pays à partir de mi-mars et a vu ses ventes baisser de 34,9 % à 1 256 658 unités au 1er semestre, sur un marché en repli de 28,3 %. La baisse des ventes du Groupe est principalement due à sa forte exposition aux pays ayant subi un strict confinement.

« Le monde traverse une crise sans précédent avec un impact majeur sur nos activités. Dès la reprise, nos usines et notre réseau commercial ont su rapidement se mobiliser pour répondre aux besoins de nos clients, avec une demande soutenue en juin par les mesures d’aides des gouvernements en Europe. Nous démarrons le second semestre avec un niveau de commandes très élevé, un niveau de stock satisfaisant, un positionnement prix en hausse sur l’ensemble de la gamme, et une nouvelle offre hybride E-TECH unique sur son segment et déjà très bien accueillie », a déclaré Denis le Vot, membre du Comité Exécutif, Directeur Commercial et des Régions du Groupe Renault.

Véhicules électriques : ZOE leader sur un marché en croissance

Les volumes de ventes de la marque Renault dans le monde sont en augmentation de 38 % (plus de 42 000 véhicules vendus au premier semestre).

En Europe, ZOE est la voiture électrique la plus vendue avec une croissance des volumes de près de 50 % à 37 540 unités et un niveau record de commandes au mois de juin avec près de 11 000 commandes.

L’offensive électrique avec l’arrivée de Twingo Z.E. et le lancement des motorisations Hybride E-TECH (Nouvelle Clio E-TECH Hybride, Nouveau Captur E-TECH Plug-in Hybride et Nouvelle Mégane E-TECH Plug-In Hybride) confortent le Groupe dans sa trajectoire pour atteindre ses objectifs CAFE sur l’année 2020.

En Europe

Les ventes du Groupe s’élèvent à 623 854 unités, en baisse de 41,8 % sur un marché en baisse de 38,9 %. Le Groupe a renouvelé avec succès l’ensemble de ses modèles du segment B de la marque Renault (Clio, Captur et ZOE). Nouvelle Clio est le véhicule le plus vendu de son segment en Europe sur le semestre avec 102 949 unités vendues.

Au premier semestre, la marque Dacia a enregistré une baisse des ventes de 48,1 % à

161 334 véhicules vendus, impactée par son exposition au marché des clients particuliers fortement touchés par la crise du Covid-19.

En juin, les ventes du Groupe en Europe se sont redressées avec Renault et Dacia atteignant respectivement 10,5 % (1ère marque) et 3,5 % de part de marché. La marque Dacia bénéficie pleinement du retour des clients dans le réseau commercial profitant de sa gamme complète de moteurs : GPL, essence et diesel.

En dehors de l’Europe, le Groupe a notamment subi la baisse des marchés en Russie

(-23,3 %), en Inde (-49,4 %), au Brésil (-39,0 %), et en Chine (-20,8 %).

En Russie,

Deuxième pays du Groupe en volume de ventes, le Groupe Renault est leader avec une part de marché de 30,2 %, en hausse de 1,4 point. Les ventes baissent de 19,5 % sur un marché en baisse de 23,3 %.

La part de marché de la marque Renault progresse de 0,3 point à 8,1 %. Arkana confirme son succès avec plus de 7 000 véhicules immatriculés sur le semestre et installe Renault sur un tout nouveau segment du SUV-coupé en Russie.

LADA confirme sa position de marque leader du marché russe avec 20,8 % de part de marché à laquelle il faut ajouter 1,3% pour le modèle NIVA (AVTOVAZ) qui vient d’être rebadgé LADA en juillet. LADA Granta et LADA Vesta demeurent les deux véhicules les plus vendus en Russie.

En Inde

Les ventes du Groupe baissent de 28,7 % sur un marché en recul de 49,4 %. Renault atteint ainsi une part de marché de 2,8 % (+0,8 point). Près de 13 000 Triber ont été vendus sur les six premiers mois. Au second semestre, la gamme Renault (Kwid, Duster, Triber) sera élargie avec l’arrivée d’un tout nouveau SUV.

Au Brésil

Dans un marché en recul de 39,0 %, les ventes du Groupe baissent de 46,9 % principalement en raison de la nouvelle stratégie d’amélioration de la profitabilité et de repositionnement prix des véhicules.

En Chine

Les volumes du Groupe sont en baisse de 21,2 % sur un marché en recul de 20,8 %. Le Groupe recentre ses activités sur le véhicule utilitaire avec Renault Brilliance Jinbei Automotive Co., Ltd. et le véhicule électrique avec eGT New Energy Automotive Co., Ltd (eGT) et Jiangxi Jiangling Group Electric Vehicle Co. Ltd (JMEV).

En Corée du Sud

Le Groupe a enregistré une hausse des ventes de 51,3 % sur un marché en hausse de 6,9 % grâce au succès de son nouveau modèle XM3 lancé en mars 2020 qui s’est vendu à plus de 22 000 exemplaires sur 4 mois.

Total des ventes du Groupe VP+VU par Région Cumul à fin juin* 2020 2019 % variation France 242 534 379 454 -36,1 Europe** (hors France) 381 320 691 833 -44,9 Total France + Europe 623 854 1 071 287 -41,8 Afrique Moyen-Orient Inde & Pacifique 150 734 217 977 -30,8 Eurasie 297 455 346 272 -14,1 Amériques 113 826 205 767 -44,7 Chine 70 789 89 749 -21,1 Total hors France + Europe 632 804 859 765 -26,4 Monde 1 256 658 1 931 052 -34,92 * Ventes ** Europe = Union européenne (hors France, Roumanie, Bulgarie)+ Islande, Norvège, Suisse, Royaume-Uni, Serbie et les pays des Balkans





Total des ventes par marques Cumul à fin juin 2020 2019 % variation RENAULT VP 623 895 1 008 613 -38,1 VU 136 404 216 436 -37,0 VP+VU 760 299 1 225 049 -37,9 DACIA VP 195 767 366 861 -46,6 VU 15 391 25 381 -39,4 VP+VU 211 158 392 242 -46,2 RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 53 142 33 463 +58,8 ALPINE VP 700 2 847 -75,4 LADA VP 147 844 193 325 -23,5 VU 4 870 5 757 -15,4 VP+VU 152 714 199 082 -23,3 AVTOVAZ VP 8 520 0 +++ JINBEI&HUASONG VP 1 213 4 415 -72,5 VU 68 912 73 954 -6,8 VP+VU 70 125 78 369 -10,5 GROUPE RENAULT VP 1 031 081 1 609 524 -35,9 VU 225 577 321 528 -29,8 VP+VU 1 256 658 1 931 052 -34,9





Les 15 principaux marchés du Groupe Renault à fin juin 2020 Volumes 2020* Part de Marché VP+VU 2020 (en unités) (en % ) 1 FRANCE 242 534 27,2 2 RUSSIE 192 158 30,2 3 ALLEMAGNE 80 421 6,1 4 CHINE** 70 732 0,8 5 ITALIE 63 530 9,9 6 BRESIL 59 941 7,9 7 COREE DU SUD 55 242 6,1 8 TURQUIE 49 131 19,3 9 ESPAGNE 48 275 12,0 10 BELGIQUE+LUXEMBOURG 31 106 11,3 11 ROYAUME UNI 27 057 3,5 12 INDE 26 245 2,8 13 POLOGNE 21 687 10,6 14 ROUMANIE 21 299 37,0 15 ARGENTINE 19 875 13,6 *Chiffres à fin juin 2020 (ventes), hors Twizy

