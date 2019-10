GROUPE RENAULT : COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 11/10/2019

COMMUNIQUÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RENAULT

Boulogne-Billancourt, 11 octobre 2019 – Le Conseil d’administration de Renault s’est réuni ce jour afin de se prononcer sur la gouvernance du Groupe.

Lors de cette réunion, le Conseil d’administration a décidé de mettre un terme aux mandats de Directeur général de Renault SA et de Président de Renault s.a.s. de Monsieur Thierry Bolloré avec effet immédiat.

Le Conseil d’administration a décidé de nommer, avec effet immédiat, Madame Clotilde Delbos en qualité de Directeur général de Renault SA pour une période intérimaire, le temps de mener un processus de désignation d’un nouveau Directeur général.

Il a donné un avis favorable à la désignation de Messieurs Olivier Murguet et José-Vicente de los Mozos, en qualité de Directeurs généraux adjoints afin d’assister Madame Clotilde Delbos dans ses fonctions.

Monsieur Jean-Dominique Senard assumera, par ailleurs, la Présidence de Renault s.a.s. durant cette même période intérimaire.

***

Biographies

Née en 1967, Clotilde Delbos est diplômée de l’EM Lyon.

Elle a débuté sa carrière en Californie puis à Paris, chez Price Waterhouse, avant de rejoindre le groupe Pechiney en 1992. Elle occupe différents postes en France et à Bruxelles, dans l’audit interne, la trésorerie et les fusions acquisitions avant de devenir directeur financier de Division (Bauxite Alumine et Commerce International). Après l’acquisition de Pechiney par le groupe québécois Alcan, Clotilde Delbos devient, en 2005, directeur financier de la division Engineered Products, jusqu’à la cession en 2011 de celle-ci au fonds d’investissement Apollo Global Management et au Fonds stratégique d’investissement. Dans cette nouvelle entité, Constellium, ses deux derniers postes sont ceux de directeur financier adjoint puis directeur des risques.

Clotilde Delbos rejoint le Groupe Renault en 2012 en tant que directeur performance et contrôle du Groupe. En mai 2014, Clotilde Delbos est nommée directeur Alliance, performance et contrôle, en complément de son poste de directeur performance et contrôle du Groupe Renault. En avril 2016, Clotilde Delbos est nommée directeur financier du Groupe Renault et président du conseil d’administration de RCI Banque.

Le 1er avril 2019, Clotilde Delbos, directeur financier du Groupe Renault et président du conseil d’administration de RCI Banque, se voit également rattacher la direction du contrôle interne. Elle est membre du comité exécutif du Groupe Renault.

----

Né en 1966, Olivier Murguet est diplômé de l’ESCP-Europe. Il entre chez Renault en 1990 au contrôle de gestion de Renault Portuguesa et occupe ensuite différents postes à la direction commerciale France.

En 1996, il est nommé directeur des ventes de Renault do Brasil puis directeur du réseau France en 2001. Olivier Murguet a été ensuite successivement directeur général de Renault en Pologne, en Espagne, puis au Mexique.

En 2012, Olivier Murguet est nommé directeur général du Groupe Renault au Brésil et président directeur général de Renault do Brasil.

En avril 2015, Olivier Murguet devient directeur des opérations de la région Amériques du Groupe Renault.

Le 1er novembre 2018, Olivier Murguet est nommé directeur commerce et régions du Groupe Renault. Il est membre du comité exécutif du Groupe Renault.

----

Né en 1962, José-Vicente de los Mozos est diplômé en ingénierie aéronautique (université polytechnique de Madrid), titulaire d’un master en techniques de production du CESEM de Madrid et d’un executive programme de l’université de Stanford.

Il entre chez Renault en 1978 comme apprenti avant de rejoindre l’équipe d’ingénierie de l’usine de carrosserie-montage à Valladolid. En 1993, il part en France pour occuper différents postes à responsabilité à la direction de l’ingénierie de Renault. Il retourne en Espagne comme chef du département d’emboutissage de l’usine de carrosserie montage à Valladolid, puis responsable du département de tôlerie et d’emboutissage à l’usine de Palencia.

En 2003, il rejoint Nissan Motor Ibérica à Barcelone, comme directeur industriel adjoint, avant d’être nommé directeur de Nissan Motor Ibérica en 2005. Un an plus tard, il devient vice-président, en charge des opérations industrielles de Nissan en Espagne. En octobre 2009, il est nommé directeur des fabrications carrosserie-montage du Groupe, responsabilité qu’il assume en même temps que le poste de directeur général de Renault Espagne depuis janvier 2012.

En mars 2013, tout en conservant ses fonctions de directeur général de Renault Espagne, José-Vicente de los Mozos est nommé directeur industriel et logistique de la région Europe. Le 10 septembre 2013, il est nommé directeur fabrication et logistique du Groupe Renault.

En septembre 2016, il devient également responsable de la direction « Health safety and environment » du Groupe Renault (HSE).

Le 1er avril 2018, José-Vicente de los Mozos est nommé directeur fabrication et logistique Alliance 1 et directeur fabrication et logistique Groupe Renault. Il est membre du comité exécutif du Groupe Renault.

***

