GROUPE RENAULT: COMMUNIQUE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT 9 avril 2020

L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est fixée au 19 juin 2020.

Suppression du dividende au titre de l’exercice 2019

Baisse de 25% des rémunérations des dirigeants mandataires sociaux

Baisse de 25% des jetons de présence 2020 des administrateurs

Boulogne-Billancourt, le 9 avril 2020 – Le Conseil d’administration de Renault, réuni en séance ce jour sous la présidence de Jean-Dominique Senard, a fixé au 19 juin 2020 l’Assemblée générale annuelle des actionnaires initialement prévue le 24 avril 2020. Les modalités de cette Assemblée générale seront précisées aux actionnaires ultérieurement. L’assemblée générale des porteurs de titres participatifs est quant à elle fixée au 12 juin 2020.

Dans le contexte actuel lié à la pandémie de coronavirus dans le monde, et dans un souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d’une crise sans précédent, le Conseil d’administration de Renault a décidé de ne plus proposer la distribution de dividende à l’Assemblée générale.

Dans le même état esprit enfin, l’ensemble des membres du Conseil d’administration de Renault ont décidé de revoir à la baisse leur rémunération : Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’Administration diminue de 25% sa rémunération pour le second trimestre 2020 au minimum et les administrateurs décident à l’unanimité de diminuer de 25% le montant de leurs jetons de présence 2020. Les économies réalisées seront reversées au fonds de solidarité mis en place dans le cadre du Contrat de solidarité et d’avenir conclu le 2 avril 2020.

Clotilde Delbos, Directeur général de Renault SA pour une période intérimaire, a décidé aussi de diminuer sa rémunération de 25% pour le second trimestre 2020 au minimum.

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit aujourd’hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 40 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde.

Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le Groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi Motors. Avec une équipe 100 % Renault engagée depuis 2016 dans le championnat du monde de Formule 1, la marque s’implique dans le sport automobile, véritable vecteur d’innovation et de notoriété.

