GROUPE RENAULT: Communiqué du Conseil d'administration relatif aux conclusions de l'audit conjoint RNBV

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 04/06/2019

Communiqué du Conseil d’administration relatif aux conclusions de l’audit conjoint RNBV

Boulogne-Billancourt, 4 juin 2019 – Le Conseil d’administration de Renault a pris, ce jour, connaissance des conclusions définitives de la mission d’audit conjoint mise en œuvre avec Nissan sur RNBV, leur filiale commune. Ces conclusions ont confirmé des déficiences au sein de RNBV au plan de la transparence financière et des procédures de contrôle des dépenses, qui avaient déjà été relevées par les auditeurs dans leurs conclusions intermédiaires de début avril, comme en a fait état le communiqué diffusé au marché par Renault le 3 avril dernier.

Sur ce point, dès le début du mois d’avril, le Conseil d’administration, sur la proposition du Comité de l’audit, des risques et de l’éthique, a demandé à la Direction Générale de Renault de se rapprocher de Nissan pour que les deux actionnaires conviennent des mesures correctives nécessaires qui vont être appliquées d’ici à la fin de l’année.

Les conclusions de la mission d’audit conjoint ont également confirmé les questionnements que suscitent un certain nombre de dépenses engagées par RNBV pour un montant total de l’ordre de 11 millions d’euros. Ce montant couvre différents types de dépenses, à savoir :

les surcoûts de déplacements de M. Ghosn par avion,

certaines dépenses engagées par M. Ghosn et

des dons ayant bénéficié à des organismes à but non lucratif.

Sur la base de ces constats, le Conseil d’administration a décidé, en complément des mesures décidées lors de sa séance du 3 avril dernier, de demander aux représentants de Renault de se rapprocher de leurs homologues de Nissan dans les instances de gouvernance de RNBV en vue de la mise en œuvre des actions judiciaires disponibles aux Pays-Bas au titre des surcoûts de déplacements de M. Ghosn par avion, de certaines dépenses engagées par M. Ghosn et des moyens d’être dédommagé par M. Ghosn des dons ayant bénéficié à certains organismes à but non lucratif.

***

