GROUPE RENAULT : Le Conseil d'administration de Renault a décidé d'étudier avec FCA le projet de fusion à 50/50

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 27/05/2019

Le Conseil d'administration de Renault a décidé d'étudier avec FCA le projet de fusion à 50/50

Boulogne-Billancourt, 27 mai 2019 - Le Conseil d'administration de Renault s'est réuni aujourd'hui afin d'examiner la proposition reçue de FCA (Fiat Chrysler Automobiles) concernant une potentielle fusion à 50/50 entre Renault S.A. et FCA.

Après avoir revu attentivement les termes de cette proposition amicale, le Conseil d'administration de Renault a décidé d'étudier avec intérêt l'opportunité d'un tel rapprochement, confortant l'empreinte industrielle du Groupe Renault et générateur de valeur additionnelle pour l'Alliance.

Une communication interviendra le moment venu afin d'informer le marché des résultats de ces discussions, conformément aux lois et règlements applicables.

A propos du Groupe Renault

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.

Sites web: www.media.renault.com - www.group.renault.com





