Google s'associe à l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi

SAN FRANCISCO/DETROIT (Agefi-Dow Jones)--Google, filiale d'Alphabet, effectue une incursion majeure dans l'industrie automobile en s'associant à Renault-Nissan-Mitsubishi en vue de l'utilisation du système d'exploitation Android pour l'affichage média amené à être installé dans des millions de voitures. L'alliance automobile, qui commercialise davantage de véhicules qu'aucun autre constructeur, a choisi Google comme système d'exploitation de la prochaine génération d'info-divertissement, concédant une importante victoire au géant de la Silicon Valley qui s'efforce depuis plus de dix ans de répliquer dans l'automobile le succès qu'il a bâti dans les smartphones.

L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, qui représente 10,6 millions de véhicules vendus dans le monde, lancera son nouveau système en 2021, offrant aux conducteurs une meilleure intégration de Google Maps, de sa boutique d'applications et de son assistant vocal via le tableau de bord, ont souligné les partenaires.

Cette annonce intervient alors que les constructeurs d'automobiles ont jusqu'ici été réticents à céder le contrôle du tableau de bord à leurs rivaux de la tech, notamment parce que la technologie est perçue comme un moyen de générer des données prisées relatives aux consommateurs, susceptibles d'être transformées en nouveaux revenus.

Beaucoup de conducteurs sont aujourd'hui rivés à leur téléphone, l'utilisant non seulement pour trouver leur route mais pour d'autres tâches. L'industrie automobile peine à développer des interfaces qui soient aussi fiables et faciles d'utilisation. Mais beaucoup de systèmes d'info-divertissement sont trop compliqués et enclins à bugger, pointent les analystes et les commentateurs.

Les dirigeants de l'alliance reconnaissent que de nombreux automobilistes sont déjà prédisposés à utiliser les applications de Google plutôt que celles développées par les constructeurs et leurs fournisseurs. Et ces dirigeants sont devenus plus à l'aise vis-à-vis de Google, qui a commencé à déployer ses logiciels en open source en 2007. "La confiance s'est construite au cours des dernières années", a déclaré Kal Mos, vice-président de l'alliance en charge des véhicules connectés.

Ce partenariat devrait mettre la pression sur les concurrents de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi pour qu'ils ouvrent leurs propres systèmes multimédia à Google ou à Apple, qui aspire également à un rôle plus poussé dans l'industrie automobile. Pour Google, l'objectif final est de créer un vaste écosystème permettant à ses utilisateurs de transporter leur environnement numérique de façon fluide entre les différents terminaux, l'automobile, le foyer ou le smartphone.

Les parties n'ont pas dévoilé les conditions du partenariat.

Depuis 2005, Alphabet cherche à percer dans l'automobile. Audi, filiale du groupe Volkswagen, a été le premier à intégrer Google Earth au système de navigation de ses véhicules. Volvo Cars a lui aussi annoncé que la prochaine génération de son système d'info-divertissement tournerait sur Android. Mais de façon générale, les groupes d'automobile ont été réticents à s'engager trop loin avec Google, incertains quant à l'évolution de leur modèle d'activité, indique Mark Boyadjis, du cabinet IHS Markit.

-Tim Higgins et Chester Dawson, The Wall Street Journal

(Version française Guillaume Bayre) ed: VLV

Agefi-Dow Jones The financial newswire