La famille Alpine s'agrandit avec une version "bad boy"

L'A110 de nouvelle génération, dont les ventes devraient dépasser les 4.000 unités en 2019, sa deuxième année pleine de commercialisation, débarque en version "S", révélée jeudi au Mans (Sarthe) à deux jours du coup d'envoi de la course d'endurance automobile des 24 Heures.

Dotée d'une puissance de 292 chevaux - soit 40 de plus que la berlinette classique grâce à une augmentation de la pression du turbo - l'A110S peut atteindre une vitesse de pointe accrue de 260 kilomètres/heures et permettre des accélérations qui se rapprochent des Porsche, avec 4,4 secondes pour passer de 0 à 100 km/h.

Afin de se distinguer de ses devancières plus sages, le nouveau bolide est équipé d'étriers de freins oranges - et non plus bleus - et d'une teinte de carrosserie - en option - gris tonnerre mat, attribut favori des engins bodybuildés.

Fabriquée dans l'usine Renault Alpine de Dieppe (Seine-Maritime), la dernière née de la famille Alpine affiche un tarif de 10.500 euros supérieur au modèle de base. Dans un communiqué, la marque précise que les données de consommation et d'émissions de l'A110S sont en attente d'homologation.

(Gilles Guillaume, édité par Jean-Michel Bélot)