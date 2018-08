Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Renault (-0,33% à 72,56 euros) accuse le plus lourd repli du CAC 40, dans le sillage d’une note de Berenberg. Ainsi, l’analyste a réduit son objectif de cours de 82 à 76 euros sur le titre Renault, tout en maintenant sa recommandation Conserver. En dépit d’une valorisation peu élevée, suite à la faiblesse du titre ces derniers mois, le bureau d’études ne voit pas vraiment matière à devenir plus constructif sur le dossier. L’analyste pointe du doigt la faible génération de « free cash flow » pour l’activité « core » du constructeur automobile.Tout comme il souligne les vents contraires attachés à l'évolution des devises émergentes (peso argentin real brésilien, livre turque, rouble russe), ce qui conduira à l'émergence d'un environnement de marché plus compliqué.Ces éléments ont conduit Berenberg à abaisser ses estimations de bénéfice opérationnel pour Renault de 5% en moyenne pour la période 2018-2020.De manière plus générale, Berenberg se montre préoccupé par le secteur automobile dans son ensemble. Ainsi, dans le cadre de son étude sectorielle, le bureau d'études n'est à l'achat sur aucune des six valeurs mis en avant (BMW, Volkswagen, Daimler, General Motors, Fiat Chrysler Automobiles, Renault)." Un cycle automobile tiré jusqu'en 2017 par la combinaison de conditions de crédit favorables, de déflation sur les coûts, de sous-investissement et d'effets de change est selon toute vraisemblance en train de s'achever ", estime l'analyste.Pas sûr que le contexte actuel de guerre commerciale vienne arranger les choses.