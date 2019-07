Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Renault progresse timidement de 0,15% à 52,37 euros sur la place de Paris, dans le sillage de résultats contrastés lors du premier semestre 2019. Dans un contexte de marché plus difficile qu’attendu, le groupe au losange n’a pas été en mesure de confirmer l’intégralité de sa guidance annuelle. Si Renault se révèle confiant sur son objectif de marge opérationnelle, il a abaissé ses prévisions pour son chiffre d’affaires.Dans le détail, Renault a dévoilé un résultat net part du groupe de 970 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année (-50,3%), impacté par la baisse de la contribution du japonais Nissan. De son côté, le résultat opérationnel de Renault ressort à 1,654 milliard d'euros (-13,6%, consensus : 1,59 milliards), soit une marge opérationnelle courante de 5,9% (-0,5 point).Enfin, le chiffre d'affaires semestriel du groupe au losange s'établit à 28,05 milliards d'euros, en baisse de 6,4% à données courantes et de 5% à taux de change et périmètre constants. Il ressort 1,7% au-dessous des attentes du marché.Du côté des perspectives de marché pour 2019, Renault a ajusté ses anticipations. Renault prévoit désormais un recul du marché automobile mondial de 3% contre -1,6% auparavant.Cela a conduit le constructeur à revoir à la baisse son objectif de chiffre d'affaires pour 2019, qui devrait être proche de celui de l'an dernier (à taux de change et périmètre constants) contre une hausse attendue précédemment.Le groupe a néanmoins confirmé ses objectifs de marge opérationnelle de l'ordre de 6 % et d'un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif. Renault entend, en effet, profiter de l'arrivée de nouveaux modèles et de la réduction de ses coûts.Au vu de cette publication, Jefferies a confirmé sa recommandation Acheter sur la valeur, avec un objectif de cours de 74 euros. De son côté, Goldman Sachs a réitéré son opinion Neutre, avec une cible de 59 euros.