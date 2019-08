La valeur du jour à Paris - Vers une reprise des négociations entre RENAULT et FIAT CHRYSLER ?

0

Sur un marché parisien lourdement impacté par le conflit commercial sino-américain, Renault (+0,08% à 49,21 euros) s’affiche comme l’une des rares valeurs dans le vert au sein du CAC 40. Le constructeur automobile bénéficie de l’espoir d’une reprise des négociations avec Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en vue d’un mariage. Ce projet, abandonné en juin dernier, devait donner naissance au troisième constructeur automobile mondial et permettre de générer d'importantes synergies d'environ 5 milliards d'euros par an.Les spéculations du jour ont découlé des déclarations de Mike Manley, administrateur délégué de FCA, relayées par Reuters, selon lesquelles le constructeur italo-américain était prêt à discuter alliance avec des concurrents, notamment Renault, tout en précisant que le groupe pouvait également poursuivre sa route en solo.Ces propos vont dans le sens des informations révélées par le Wall Street Journal vendredi soir. Ainsi, Renault et Nissan seraient en discussion afin de redéfinir les termes de leur alliance et résoudre leur mésentente passée qui avait conduit à l'échec du projet de mariage avec FCA.Concrètement, cela passerait par la réduction de la participation de Renault dans Nissan. Rappelons que le constructeur français détient actuellement 43,4% de Nissan, alors que le japonais ne détient en retour que 15% du français, sans droit de vote. Un sujet de friction de longue date.Les dirigeants de Renault espèreraient que ces changements dans la structure actionnariale apaiseraient les inquiétudes de Nissan et conduiraient à une reprise des négociations avec FCA, a rapporté le Wall Street Journal.Les discussions seraient toutefois peu avancées et pourraient durer jusqu'à la fin de l'année, a prévenu le média américain.Cette reprise des spéculations a permis à Renault de surmonter la dégradation de recommandation de Jefferies. Selon une source de marché, Jefferies aurait abaissé sa recommandation d'Acheter à Sous performer sur la valeur, avec un objectif de cours réduit de 74 à 42 euros.