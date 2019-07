NOUVELLE RENAULT MÉGANE R.S. TROPHY-R : LA PERFORMANCE...

Nouvelle Renault MÉGANE R.S. TROPHY-R est la voiture de série la plus performante jamais commercialisée par Renault. Elle puise ses racines dans l'immense histoire de Renault en sport automobile et perpétue la légende des Mégane R.S. des records, amenant une fois de plus sur la route les technologies et le savoir-faire acquis par Renault Sport sur la piste. Pour elle, les ingénieurs de Renault Sport ont poussé leur expertise plus loin que jamais. Un aboutissement validé par un nouveau record sur le Nürburgring.

Nouvelle MÉGANE R.S. TROPHY-R reprend le moteur 1.8 L de 300 ch au rendement exceptionnel de la version Trophy (167 ch/l). C'est donc ailleurs que dans la puissance que les sorciers de Renault Sport sont allés chercher le surcroit de performance, autour de trois grands axes de développement.





Un travail drastique sur la masse . De l'absence de banquette arrière à l'adoption de jantes carbone (en option), en passant par la ligne d'échappement Akrapovič en titane, la chasse au poids a été menée dans les moindres détails. Verdict sur la balance : -130 kg par rapport à Mégane R.S. Trophy sans options.





Des liaisons au sol entièrement retravaillées pour une performance accrue, plus radicale. Train avant à contre-carrossage augmenté, train arrière allégé en H, amortisseurs spécifiques Öhlins réglables, pneumatiques Bridgestone Potenza S007 exclusifs à Renault Sport, et freinage haute performance avec en option des disques Brembo carbone-céramique…





Une aérodynamique encore plus poussée pour un meilleur appui et une meilleure circulation des flux (carénages sous caisse spécifiques et diffuseur carbone) et une maîtrise thermique encore optimisée (prise d'air NACA, écopes de freins…).





Un travail d'experts validé par le chronomètre : un nouveau record absolu pour une traction de série a été réalisé le 5 avril 2019 par Nouvelle MÉGANE R.S. TROPHY-R sur les 20,6 km de la Nordschleife du Nürburgring en 07'40''100. Ellesigne également un temps de référence de 07'45''389 sur le tour complet officiel du circuit.Une performance extrême alors que la marge de progression est de plus en plus étroite à un tel niveau.





Nouvelle Mégane R.S. Trophy-R, voiture d'exception, sera commercialisée d'ici à fin 2019 sous la forme d'une série limitée à 500 exemplaires numérotés.

Patrice RATTI, directeur général Renault Sport Cars :

Nouvelle Mégane R.S. Trophy-R complète l'offre de Mégane R.S. avec une version plus extrême. Elle est très proche d'une voiture de course, mais homologuée sur la route. Nous savons qu'il existe des clients en quête de ce type de voitures qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Pour les ingénieurs, c'est l'occasion de concentrer leur savoir-faire pour réaliser l'auto la plus rapide possible et le record du Nürburgring est une démonstration de sa performance.

