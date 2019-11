Nouvelle MÉGANE R.S. TROPHY-R : Nouveau record sur le circuit de Suzuka

27 novembre 2019

MÉGANE R.S. TROPHY-R établit un nouveau temps record de 2'25''454(plus de 3s d'écart par rapport au record précédent)sur le prestigieux circuit de Suzuka au Japon, après son record sur la fameuse Nordschleife du Nürburgring et son chrono de référence à Spa-Francorchamps dans le cadre des R.S. Days, diffusé en live sur YouTube et Facebook. Un succès important dans ce pays qui compte quelque 10 000 fans de TROPHY-R et de Renault Sport en général : à fin septembre 2019, le Japon est le premier marché mondial de Renault Sport pour la gamme R.S., devant l'Allemagne et la France, et le troisième pour Mégane R.S., alors même que la version TROPHY n'y est pas encore lancée.

Dans la perspective du succès de TROPHY-R auprès de ses fans japonais, des essais de mise au point ont été effectués en début d'année sur le circuit de Suzuka pour répondre au mieux aux attentes spécifiques des clients locaux.

MÉGANE R.S. TROPHY-R est la version la plus récente d'une saga commencée il y a 15 ans, qui signe comme ses illustres devancières de nouveaux records sur circuit dans la catégorie traction de série, perpétuant ainsi la passion du défi et de la performance qui anime Renault Sport. Cette nouvelle Megane R.S. TROPHY-R est la voiture de série la plus performante jamais réalisée par Renault.

Par rapport à Mégane R.S. TROPHY, Renault MÉGANE R.S. TROPHY-R, équipée dumême moteur de 300 ch, doit son gain en performance à la réduction de masse (jusqu'à 130 kg), au travail sur l'aérodynamisme et à l'évolution plus radicale de ses liaisons au sol.

Renault MÉGANE R.S. TROPHY-R est lancéesur les marchéssous la forme d'une série limitée numérotée à 500 exemplaires pour le monde entier. Variante la plus exclusive de la gamme Mégane R.S., la TROPHY-R est particulièrement appréciée au Japon : plus de 50 MÉGANE TROPHY-R, dont quelques-unes équipées du Pack Carbone Céramique, ont été réservées par Renault Japon (et seront livrées à leurs heureux propriétaires au 1er semestre 2020).

Patrice RATTI, directeur général Renault Sport Cars :

Nouvelle MÉGANE R.S. TROPHY-R bat un nouveau record dans sa catégorie, cette fois-ci à Suzuka, circuit phare au Japon. Cette performance revêt une importance particulière pour la forte communauté locale de 10 000 fans de Renault Sport et TROPHY-R. Elle démontre l'efficacité de la campagne de tests spécifiques que nous avons menée sur place pour satisfaire au mieux leurs attentes. Voilà de quoi renforcer encore le lien avec notre clientèle très internationale.

Conformément à la tradition de Renault Sport, cette nouvelle génération de MÉGANE R.S. TROPHY-R ne doit pas sa performance qu'à sa puissance pure, puisque son moteur de 300 ch est celui de Mégane R.S. TROPHY, lancée début 2019. MÉGANE R.S. TROPHY-R a été développée comme une voiture de course par une équipe réduite dédiée se concentrant sur trois axes : un allègement maximal (jusqu'à 130 kg par rapport à Mégane R.S. TROPHY hors options), une aérodynamique retravaillée et une évolution plus radicale de ses trains roulants.

Dans la continuité des records établis au Nürburgring et à Spa-Francorchamps, la passion qui anime Renault Sport conduit à de nouveaux défis. Nouvelle MÉGANE R.S. TROPHY-R a signé un record officiel absolu et un temps de référence pour une compacte de série sur le circuit de Suzuka long de 5,8 kilomètres et dont le tracé comporte 18 virages. Ce temps record, établi le 26 novembre par Laurent Hurgon -,déjà détenteur de multiples records aux commandes des différentes générations de la voiture - est de 2'25''454.

L'histoire entre Mégane R.S. et les records dure depuis plus de 10 ans, notamment sur le Nürburgring. Elle débute en 2008 avec un tout premier record en catégorie traction de série : Mégane R.S. R26.R boucle alors le tour de la Nordschleife en 8'17''. Un chrono qui sera pulvérisé 3 ans plus tard, en 2011, par la deuxième génération de Mégane R.S. en version TROPHY, aux mains du pilote-metteur au point de l'auto, Laurent Hurgon (8'07''97). En 2014, celui-ci passe pour la première fois sous la barre des 8 minutes (7'54''36) avec la version TROPHY-R de Mégane III R.S.

C'est encore lui qui a signé, avec Nouvelle MÉGANE R.S. TROPHY-R, un nouveau chrono de référence de 07'40''100 sur le parcours de 20,600 km de la Nordschleife (soit 07'45''389 sur le tour complet officiel de 20,832 km), dans une chasse au record où chaque seconde est devenue beaucoup plus difficile à gagner. Et c'est toujours lui qui a réussi à battre le record du circuit de Spa-Francorchamps (02'48''338), diffusé en live sur YouTube et Facebook. Aujourd'hui, Laurent Hurgon bat un nouveau record cette fois sur le circuit de Suzuka au Japon. Aux antipodes, Renault Australia vient de son côté de battre le record du tour pour une traction sur le circuit international du complexe Bend Motorsport Park, long de 4,95 km. Au volant d'une Mégane R.S. TROPHY-R de série, le pilote de l'équipe Gary Rogers Motorsport James Moffat a signé un temps record de 2'14''316. Il est engagé en TCR Australia avec une Mégare R.S. TCR préparée par Vukovic Motorsport.

MÉGANE R.S. TROPHY-R est commercialisée sous la forme d'une série limitée à 500 exemplaires numérotés. Tarif : à partir de 55 000 € (tarif France, variable selon pays).

Le site R.S. Performance propose toute une gamme de merchandising (textile et accessoires) et de pièces performances autour de TROPHY-R. Par exemple : butées d'amortisseurs réglables et ressorts courts, harnais 6 points Sabelt, gaine de refroidissement « boa », le tout étant disponible à partir de mi-décembre sur le site https://shop.renaultsport.com/RSperformance/

Pour Nouvelle Mégane R.S. TROPHY-R, Renault Sport a travaillé avec des partenaires techniques de renom : Akrapovič pour la ligne d'échappement, Brembo pour les freins, Bridgestone pour les pneumatiques, Öhlins pour les amortisseurs et Sabelt pour les sièges baquets.

Retrouver Mégane R.S. TROPHY-R sur https://www.renaultsport.com/-megane-rs-trophy-r-300-2019-.html

