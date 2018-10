RENAULT : Alliance Ventures investit dans la start-up chinoise WeRide.ai

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Suite à une levée de fonds en série A, Alliance Ventures, le fonds de capital-risque de Renault-Nissan-Mitsubishi, est devenu le principal investisseur de WeRide.ai (anciennement JingChi.ai). Les termes financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés." Grâce à l'appui d'Alliance Ventures, WeRide.ai va devenir la première start-up chinoise spécialisée dans la conduite autonome de niveau 4 à bénéficier d'un investissement provenant d'un groupe automobile d'envergure mondiale et à former un partenariat stratégique avec lui ", peut-on lire dans le communiqué.WeRide.ai prévoit de déployer un parc de 500 véhicules autonomes en 2019, de cumuler 5 millions de kilomètres en conduite autonome et de procéder à des essais de fonctionnement et de commercialisation à Guangzhou et Anqing avec des partenaires clés.Qiming Venture Capital, investisseur principal pré-série A, a participé à la dernière étape de financement aux côtés de Hanfor Capital, Atop Capital, Johnson Electric, Xiaopeng He, Idinvest Partners et OceanIQ Capital.WeRide.ai compte actuellement plus de 200 salariés dans le monde – dont 70 % d'ingénieurs.