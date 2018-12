RENAULT : Carlos reste PDG

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le Conseil d’administration de Renault a maintenu Carlos Ghosn dans ses fonctions de PDG du groupe, compte tenu d’un rapport préliminaire jugeant conforme sa rémunération sur la période 2015-2018. Rappelons que Carlos Ghosn a été arrêté le 19 novembre dernier au Japon. Il est soupçonné d'avoir minoré ses déclarations de revenus auprès de la Bourse de Tokyo et utilisé des fonds de Nissan à des fins personnelles. A la suite de ses accusations, Carlos Ghosn a été démis de ses fonctions de président du conseil d'administration chez Nissan et Mitsubishi.Aujourd'hui, Claude Baland, Senior Advisor Ethique et Compliance, et Eric Le Grand, Directeur Ethique et Compliance, ont présenté au Conseil d'administration du Groupe Renault l'état d'avancement de la mission de vérification des éléments de rémunération du Président directeur général de Renault pour la période 2015-2018 dont ils ont été saisis le 23 novembre dernier." Ils ont conclu, de manière préliminaire, à la conformité des éléments de rémunération du Président-Directeur général de Renault et des conditions de leur approbation au regard des dispositions légales et des recommandations de l'AFEP-MEDEF ", explique Renault.Le Conseil d'administration de Renault a également pris connaissance d'une restitution, par les avocats de Renault, de la présentation qui leur a été faite par les avocats de Nissan de l'enquête qu'ils ont conduite chez Nissan.Le Conseil d'administration a demandé aux avocats de Renault de poursuivre leur revue et analyse des informations fournies, en lien avec les avocats de Nissan et de leur faire rapidement un nouveau point sur la situation.Par ailleurs, le Conseil d'administration a noté qu'à ce stade, il ne dispose pas d'informations portant sur les éléments de défense de Carlos Ghosn." Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'administration a décidé de maintenir le dispositif actuel de gouvernance arrêté lors du Conseil du 20 novembre 2018 ", conclut le communiqué.