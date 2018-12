RENAULT: Communiqué du Conseil d'Administration du 13 décembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 13/12/2018

Communiqué du conseil d'administration

Boulogne-Billancourt, 13 décembre 2018 - Le Conseil d'administration s'est réuni sous la Présidence de Philippe Lagayette, administrateur référent et a débattu de son ordre du jour en séance ordinaire.

A cette occasion, Claude Baland, Senior Advisor Ethique et Compliance, et Eric Le Grand, Directeur Ethique et Compliance, ont présenté au Conseil d'administration du Groupe Renault l'état d'avancement de la mission de vérification des éléments de rémunération du Président directeur général de Renault pour la période 2015-2018 dont ils ont été saisis le 23 novembre 2018. Ils ont conclu, de manière préliminaire, à la conformité des éléments de rémunération du Président-Directeur général de Renault et des conditions de leur approbation au regard des dispositions légales et des recommandations de l'AFEP-MEDEF.

Le Conseil d'administration de Renault a également pris connaissance d'une restitution, par les avocats de Renault, de la présentation qui leur a été faite par les avocats de Nissan de l'enquête qu'ils ont conduite chez Nissan.

Le Conseil d'administration a demandé aux avocats de Renault de poursuivre leur revue et analyse des informations fournies, en lien avec les avocats de Nissan et de leur faire rapidement un nouveau point sur la situation.

Par ailleurs, le Conseil d'administration a noté qu'à ce stade, il ne dispose pas d'informations portant sur les éléments de défense de Carlos Ghosn.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil d'administration a décidé de maintenir le dispositif actuel de gouvernance arrêté lors du Conseil du 20 novembre 2018.

***

