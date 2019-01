RENAULT: Communiqué du Conseil d'Administration du 24 janvier 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 24/01/2019

Communiqué du conseil d'administration

Boulogne-Billancourt, 24 janvier 2019 - Le conseil d'administration de Renault s'est réuni le 24 janvier 2019 à 10h sous la présidence de M. Philippe Lagayette, administrateur référent.

Le conseil a pris acte de la démission de son actuel président-directeur-général. Il salue le parcours de l'Alliance qui lui a permis de se hisser au premier rang des constructeurs automobiles mondiaux.

Le conseil d'administration a décidé de doter Renault d'une nouvelle gouvernance et, à cette occasion, d'instituer une dissociation des fonctions de président du conseil et de directeur général.

Outre toutes les fonctions assumées normalement par le président du conseil, le nouveau président du conseil d'administration de Renault devra évaluer et, si nécessaire, faire évoluer la gouvernance de Renault afin notamment d'assurer la transition vers la nouvelle structure. Il présentera ses propositions sur l'évolution de la gouvernance au conseil d'administration avant la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Par ailleurs, le conseil d'administration de Renault souhaite superviser activement le fonctionnement de l'Alliance et décide de confier à son président la pleine responsabilité du pilotage de l'Alliance pour le compte de Renault, en liaison avec le directeur général.

A ce titre, le président du conseil d'administration de Renault sera l'interlocuteur principal du partenaire japonais et des autres partenaires de l'Alliance pour toute discussion sur l'organisation et l'évolution de l'Alliance. Il proposera au conseil d'administration tout nouvel accord d'Alliance qui lui semblerait utile à l'avenir de Renault. Il aura vocation à être le représentant principal de Renault dans les organes de direction de l'Alliance et chez Nissan lorsque Renault dispose d'un droit de proposition.

Le directeur général coordonnera pour la société les activités de l'Alliance dans le domaine opérationnel sous l'autorité du président.

Le conseil a coopté M. Jean-Dominique Senard comme nouvel administrateur et l'a élu président.

Sur proposition de ce dernier, le conseil a nommé Thierry Bolloré directeur général.

Le conseil exprime sa confiance aux deux nouveaux dirigeants et leur souhaite plein succès dans leur mission.

A propos du Groupe Renault

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.

