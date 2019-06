RENAULT : Communiqué du Conseil d'administration

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 05/06/2019

Communiqué du Conseil d’administration

Boulogne-Billancourt, 5 juin 2019 – Le Conseil d’administration de Renault S.A., s’est réuni ce jour sous la Présidence de Jean-Dominique Senard afin de continuer à étudier avec intérêt la proposition de FCA (Fiat Chrysler Automobiles N.V.) concernant une potentielle fusion à 50/50 entre Renault S.A. et FCA.

Le Conseil d’administration n’a pas été en mesure de prendre une décision en raison du souhait exprimé par les représentants de l’Etat français de reporter le vote à un Conseil ultérieur.

