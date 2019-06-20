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RENAULT : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 juin 2019 au 18 juin 2019

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20/06/2019 | 18:21

BOULOGNE-BILLANCOURT, LE 20 JUIN 2019            COMMUNIQUE

RENAULT SA : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX RACHATS D’ACTIONS, RENAULT DECLARE CI-APRES LES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 14 JUIN 2019 AU 18 JUIN 2019.

Nom de l'émetteurCode Identifiant de l'émetteurJour de la transactionCode identifiant de l'instrument financierVolume total journalier (en nombre d'actions)Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actionsMarché
RENAULT969500F7JLTX36OUI69514-Jun-19FR0000131906250 00055,573402XPAR
RENAULT969500F7JLTX36OUI69517-Jun-19FR0000131906222 00056,215027XPAR
RENAULT969500F7JLTX36OUI69518-Jun-19FR0000131906328 00053,608822XPAR

LE REPORTING DETAILLE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE RENAULT WWW.GROUP.RENAULT.COM DANS L’ESPACE FINANCE / INFORMATION REGLEMENTÉE / COMMUNIQUÉS PORTANT SUR LES RACHATS D’ACTIONS / ANNÉE 2019

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PER 2020 4,19
VE / CA 2019 0,23x
VE / CA 2020 0,22x
Capitalisation 16 141 M
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