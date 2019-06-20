RENAULT : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 14 juin 2019 au 18 juin 2019

BOULOGNE-BILLANCOURT, LE 20 JUIN 2019 COMMUNIQUE
RENAULT SA : DECLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES
CONFORMEMENT A LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX RACHATS D’ACTIONS, RENAULT DECLARE CI-APRES LES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES REALISEES DU 14 JUIN 2019 AU 18 JUIN 2019.
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|RENAULT
|969500F7JLTX36OUI695
|14-Jun-19
|FR0000131906
|250 000
|55,573402
|XPAR
|RENAULT
|969500F7JLTX36OUI695
|17-Jun-19
|FR0000131906
|222 000
|56,215027
|XPAR
|RENAULT
|969500F7JLTX36OUI695
|18-Jun-19
|FR0000131906
|328 000
|53,608822
|XPAR
LE REPORTING DETAILLE EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE RENAULT WWW.GROUP.RENAULT.COM DANS L’ESPACE FINANCE / INFORMATION REGLEMENTÉE / COMMUNIQUÉS PORTANT SUR LES RACHATS D’ACTIONS / ANNÉE 2019