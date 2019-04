RENAULT: Evolution de la composition duConseil d'Administration - 3 avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 03/04/2019

Evolution de la composition du Conseil d'administration de Renault

Boulogne-Billancourt, 3 avril 2019 - Le Conseil d'administration de Renault, réuni ce jour, a pris acte de la décision de Monsieur Carlos Ghosn de démissionner de son mandat d'administrateur à la date de l'Assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2018, prévue le 12 juin 2019. Monsieur Carlos Ghosn a également démissionné de son mandat de membre du Directoire de Renault-Nissan BV le 28 février 2019.

Le Conseil d'administration a, par ailleurs, décidé, sur recommandation du Comité des nominations et de la gouvernance, de proposer à l'Assemblée générale des actionnaires du 12 juin 2019 la nomination de Madame Annette Winkler, en qualité d'administratrice indépendante, en remplacement de Madame Cherie Blair dont le mandat arrive à échéance.

En outre, le Conseil d'administration a constaté que le mandat de Monsieur Philippe Lagayette, administrateur référent, arrive à échéance à l'issue de l'Assemblée générale du 12 juin 2019 et ne pourra pas être renouvelé en raison de l'atteinte de la limite d'âge prévue dans les statuts de la Société. Le Conseil d'administration a néanmoins décidé de conserver un administrateur référent qui sera désigné par le Conseil le 12 juin 2019.

Il est également rappelé que l'Assemblée générale du 12 juin 2019 sera appelée à ratifier les nominations de Monsieur Thomas Courbe et de Monsieur Jean-Dominique Senard, faites à titre provisoire respectivement le 5 octobre 2018 et le 24 janvier 2019.

En conséquence, à l'issue de l'Assemblée générale du 12 juin 2019, le Conseil d'administration sera composé de 18 membres, sous réserve de l'adoption des résolutions soumises à l'Assemblée générale.

Monsieur Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d'administration, a déclaré : « En mon nom et au nom du Conseil d'administration, je tiens à remercier Monsieur Philippe Lagayette pour son engagement et sa contribution aux travaux du Conseil d'administration, en tant qu'administrateur référent et Président du Comité de l'audit des risques et de l'éthique, et plus particulièrement pour son implication dans la gouvernance de la Société au cours des derniers mois. Je remercie également Madame Cherie Blair pour sa contribution au Conseil d'administration pendant son mandat. La nomination de Madame Annette Winkler permettra au Conseil d'administration de bénéficier de l'expertise et de l'expérience internationale d'une dirigeante reconnue du secteur automobile. »

Biographie

Docteur en économie de l'Université de Francfort (Allemagne), Madame Annette Winkler a été associée gérante d'une société de construction de taille moyenne. En 1995, elle a rejoint le groupe Mercedes-Benz, où elle a occupé diverses fonctions, notamment celle de Directeur des relations publiques et de la communication. Après avoir passé deux ans à la tête de l'établissement de ventes et services de Mercedes-Benz à Braunschweig, elle a exercé les fonctions de Directeur Général de DaimlerChrysler Belgique et Luxembourg (1999-2005), puis, en tant que Vice-Président Global Business Management & Wholesale Europe (2006-2010), elle est devenue responsable du développement du réseau global de distribution de Mercedes-Benz. De 2010 à 2018 elle a été Directeur Général de Smart (avec la responsabilité globale de la marque et également en charge de l'usine Smart en Lorraine). Madame Annette Winkler est membre du Conseil d'administration de la société cotée L'Air Liquide depuis 2014.

A propos du Groupe Renault

Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans 134 pays qui a vendu près de 3,9 millions de véhicules en 2018. Il réunit aujourd'hui plus de 180 000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12 700 points de vente dans le monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de croissance rentable, le groupe s'appuie sur son développement à l'international. Il mise sur la complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec une écurie en Formule 1, Renault fait du sport automobile un vecteur d'innovation et de notoriété de la marque.

