RENAULT :INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHIFFRE D'AFFAIRES DE 11,5 MILLIARDS D'EUROS- AU TROISIÈME TRIMESTRE 2018

La croissance des immatriculations au troisième trimestre est de 2,9 % en intégrant les marques Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018. À périmètre équivalent 2017, les volumes du Groupe Renault baissent de 1,7 % sur un marché mondial qui décroit de 2,4 %.

Le chiffre d'affaires du Groupe s'élève à 11 484 millions d'euros sur le trimestre (-6,0 %). A taux de change et périmètre constants , la baisse aurait été de 1,4 %.

Le Groupe confirme ses objectifs de l'année.

Boulogne-Billancourt, 23/10/2018

RÉSULTATS COMMERCIAUX : FAITS MARQUANTS DU TROISIÈME TRIMESTRE

Les immatriculations mondiales (véhicules particuliers + véhicules utilitaires) du Groupe Renault (y compris Jinbei et Huasong depuis le 1er janvier 2018) ont enregistré une hausse de 2,9 % sur le troisième trimestre, dans un marché qui baisse de 2,4 %. La part de marché augmente de 0,2 point par rapport à 2017 à 4,0 %.

En Europe, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 8,6 % sur un marché qui croit de 0,8 %, principalement grâce au succès des modèles du segment B (Clio, Captur) et du segment C (Mégane et Nouveau Duster). Concernant les véhicules électriques, ZOE a enregistré des volumes en augmentation de 7 % et Kangoo Z.E. double ses ventes.

Hors d'Europe, dans un marché qui décroît de 3 %, le Groupe enregistre des immatriculations en baisse de 2 % en intégrant Jinbei et Huasong (-10,4 % hors Jinbei et Huasong).

En Amériques, les immatriculations du Groupe sont en hausse de 0,2 % en dépit de la chute du marché argentin (- 24,9 %). En Asie-Pacifique, la hausse est de 72 % en intégrant les marques Jinbei et Huasong (-14,8 % à périmètre équivalent 2017).

Le Groupe fait face à un ralentissement de ses immatriculations sur les régions Afrique Moyen-Orient Inde (-24,4 %) et Eurasie (-5,6 %). La région Afrique Moyen-Orient Inde est principalement impactée par la baisse en Inde de 34,7 % et en Iran où notre activité est mise en veille. En Eurasie, le volume de ventes continue d'augmenter en Russie (+5,0 %), mais la Turquie voit ses volumes baisser de 52,5 % sur un marché qui décroit de 51,3 %.

CHIFFRE D'AFFAIRES DU TRIMESTRE PAR SECTEUR OPÉRATIONNEL

Au troisième trimestre 2018, le chiffre d'affaires Groupe atteint 11 484 millions d'euros (-6,0 %). A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du Groupe diminue de 1,4 %.

A compter du 1er janvier 2018, le Groupe a modifié l'allocation des bonifications de taux d'intérêt aux secteurs opérationnels, sans impact sur le chiffre d'affaires consolidé. A méthode de présentation comparable, le chiffre d'affaires de la branche Automobile hors AVTOVAZ aurait été supérieur de 142 millions d'euros (1,3 point), en contrepartie d'une diminution équivalente du chiffre d'affaires du Financement des ventes.

Le chiffre d'affaires de l'Automobile hors AVTOVAZ s'établit à 10 057 millions d'euros, en repli de 8,4 %. Outre l'effet négatif de 1,3 point mentionné ci-dessus, le chiffre d'affaires a été pénalisé par la forte dévaluation des principales devises du Groupe (Peso argentin, Real brésilien, Livre turque, Rouble russe) qui a conduit à un effet change négatif de 4,0 points. La politique de hausse de prix mise en oeuvre notamment dans ces pays a permis d'enregistrer un effet prix positif de 1,6 point. L'effet volume pèse pour -2,6 points, notamment en raison de la chute des marchés turc et argentin et d'un déstockage du réseau sur le troisième trimestre. Enfin, la baisse de nos ventes aux partenaires impacte le chiffre d'affaires pour -3,3 points en raison de l'arrêt de nos livraisons en Iran, d'une moindre demande de moteurs diesel et de la baisse des productions pour Nissan.

Le Financement des ventes (RCI Banque) réalise un chiffre d'affaires de 800 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 31,1 % par rapport à 2017. Hors impact du changement de comptabilisation mentionné ci-dessus, la hausse aurait été de 7,9 %. Le nombre de nouveaux contrats de financement baisse de 2,5 %, notamment à cause d'une moindre activité en Turquie et en Argentine. L'actif productif moyen progresse de 12,9 % à 45,3 milliards d'euros.

La contribution d'AVTOVAZ au chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 627 millions d'euros sur le trimestre, en baisse de -1,1 %, après prise en compte d'un effet change négatif de -79 millions d'euros. A taux de change comparable, le chiffre d'affaires serait en hausse de 11,4 %.

PERSPECTIVES 2018

Le marché mondial devrait connaître une croissance de 2 % par rapport à 2017 (précédemment +3 %). Le marché européen est attendu en hausse de plus de 1,5 % (contre +1,5 % précédemment) avec une progression de plus de 4 % (contre +2 %) pour la France.

A l'international, le Brésil devrait connaître une hausse de 10 % et la Russie de plus de 10 %.

La Chine devrait croître de 2 % (contre +5 %), et l'Inde de 8 %.

Dans ce contexte, le Groupe Renault confirme ses objectifs :

- augmenter son chiffre d'affaires (à taux de change et périmètre constants)*,

- maintenir une marge opérationnelle du Groupe supérieure à 6,0 %*,

- générer un free cash-flow opérationnel de l'Automobile positif.

* hors impact IFRS 15

Chiffre d'affaires consolidé du Groupe Renault

(en millions d'euros) 2018 2017 Variation

2018/2017 1er trimestre Automobile hors AVTOVAZ 11 646 11 939 -2,5% Financement des ventes 793 621 +27,7% AVTOVAZ 716 569 +25,8% Total 13 155 13 129 +0,2% 2eme trimestre Automobile hors AVTOVAZ 15 221 15 056 +1,1% Financement des ventes 820 630 +30,2% AVTOVAZ 761 722 +5,4% Total 16 802 16 408 +2,4% 3eme trimestre Automobile hors AVTOVAZ 10 057 10 974 -8,4% Financement des ventes 800 610 +31,1% AVTOVAZ 627 634 -1,1% Total 11 484 12 218 -6,0% 9 mois Automobile hors AVTOVAZ 36 924 37 969 -2,8% Financement des ventes 2 413 1 861 +29,7% AVTOVAZ 2 104 1 925 +9,3% Total 41 441 41 755 -0,8%

Total des immatriculations du Groupe VP+VU par région

3ème trimestre Cumul à fin septembre 2018 2017 % variation 2018 2017 % variation France 142 320 130 896 8,7% 531 536 498 898 6,5% Europe (hors France) 289 332 266 490 8,6% 971 200 924 046 5,1% Total France + Europe 431 652 397 386 8,6% 1 502 736 1 422 944 5,6% Afrique Moyen Orient Inde 97 101 128 503 -24,4% 348 544 380 234 -8,3% Eurasie 174 710 185 153 -5,6% 546 469 508 204 7,5% Amériques 110 709 110 523 0,2% 325 074 292 115 11,3% Asie Pacifique 77 367 44 981 72,0% 247 695 145 446 70,3% Total hors France + Europe 459 887 469 160 -2,0% 1 467 782 1 325 999 10,7% Monde 891 539 866 546 2,9% 2 970 518 2 748 943 8,1%

Total des immatriculations par marque

3ème trimestre Cumul à fin septembre 2018 2017 % variation 2018 2017 % variation RENAULT VP 491 705 516 394 -4,8% 1 667 030 1 660 735 0,4% VU 86 823 89 598 -3,1% 301 305 291 145 3,5% VP+VU 578 528 605 992 -4,5% 1 968 335 1 951 880 0,8% RENAULT SAMSUNG MOTORS VP 20 218 22 137 -8,7% 58 798 74 913 -21,5% DACIA VP 141 694 140 918 0,6% 496 857 451 569 10,0% VU 10 387 10 018 3,7% 33 439 32 730 2,2% VP+VU 152 081 150 936 0,8% 530 296 484 299 9,5% LADA VP 97 103 85 331 13,8% 276 842 230 163 20,3% VU 3 185 2 150 48,1% 9 919 7 688 29,0% VP+VU 100 288 87 481 14,6% 286 761 237 851 20,6% ALPINE VP 751 1 388 JINBEI&HUASONG VP 1 892 10 549 VU 37 781 114 391 VP+VU 39 673 124 940 GROUPE RENAULT VP 753 363 764 780 -1,5% 2 511 464 2 417 380 3,9% VU 138 176 101 766 35,8% 459 054 331 563 38,5% VP+VU 891 539 866 546 2,9% 2 970 518 2 748 943 8,1%

Les 15 principaux marchés du Groupe Renault à fin septembre 2018

Cumul 9 mois 2018 Volumes* Pénétration (en unités) VP+VU (en %) 1 FRANCE 531 536 26,59 2 RUSSIE 362 423 27,93 3 ALLEMAGNE 188 397 6,54 4 CHINE 167 908 0,86 5 ITALIE 161 267 9,98 6 BRESIL 152 235 8,56 7 ESPAGNE+CANARIES 147 406 12,24 8 ARGENTINE 96 938 14,66 9 IRAN 96 000 10,00 10 TURQUIE 88 677 19,13 11 ROYAUME UNI 80 719 3,68 12 BELGIQUE+LUXEMBOURG 72 378 12,81 13 COREE DU SUD 62 343 4,77 14 INDE 61 905 2,04 15 MAROC 54 958 43,00

* Immatriculations, hors Twizy









Le Groupe applique IFRS 15 depuis le 1er janvier 2018. La mise en oeuvre de cette norme ne remet pas en cause la comparabilité de l'information trimestrielle publiée. Les données consolidées présentées ne prennent pas en compte l'impact des prescriptions de la norme IAS 29 - Information Financière dans les Economies Hyperinflationnistes pour nos activités en Argentine, la mise en oeuvre de cette norme n'étant pas encore finalisée. Cette norme sera appliquée dans nos comptes au 31 décembre 2018 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2018. Afin d'analyser la variation du chiffre d'affaires consolidé à taux de change et périmètre constants, le Groupe Renault recalcule le chiffre d'affaires de l'exercice en cours en appliquant les taux de change moyens annuels de l'exercice précédent, et en excluant les variations de périmètres significatives intervenues au cours de l'exercice.





