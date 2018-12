RENAULT : INFORMATIONS RELATIVES À L'AUGMENTATION DE LA PARTICIPATION D'ALLIANCE ROSTEC AUTO B.V. À HAUTEUR DE 100% DANS LE CAPITAL D'AVTOVAZ

Renault SA

13/15 quai Alphonse Le Gallo

92100 Boulogne-Billancourt

Boulogne-Billancourt, le 26 décembre 2018

Alliance Rostec Auto BV ("ARA BV"), la joint-venture entre RENAULT et ROSTEC, qui est l'actionnaire majoritaire d'AVTOVAZ, a augmenté sa participation dans le capital d'AVTOVAZ à hauteur de 100% suite à la réalisation de l'opération de retrait obligatoire auprès des actionnaires minoritaires lancée par ARA BV en septembre 2018 sur les actions AVTOVAZ. Cette opération s'est achevée le 26 décembre 2018.



Les résultats de cette opération sont les suivants : 375,068,439 actions apportées (259 818 350 actions ordinaires and 115 250 089 actions privilégiées), représentant 3,36% du capital d'AVTOVAZ ;

ARA BV a porté sa participation dans le capital d'AVTOVAZ de 96,64% à 100% ;

Répartition des actions de ARA BV : 67,61% Renault, 32,39% Rostec.



Cette opération de retrait obligatoire complète le processus de recapitalisation entamé en décembre 2016.





This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: RENAULT via Globenewswire