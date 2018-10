RENAULT : Invest Securities abaisse sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Invest Securities abaisse son objectif de cours de 113 à 104 euros sur le titre Renault, tout en maintenant son opinion Achat, dans le sillage du point d’activité du troisième trimestre 2018. Le groupe automobile a publié un chiffre d’affaires en baisse de 6% et sous les attentes, ajusté ses perspectives de marché à la hausse en Europe et en baisse en Asie, induisant une croissance du marché mondial abaissée à +2% contre +3% précédemment.Tout en maintenant ses guidances 2018. Compte tenu de ces éléments, le bureau d'études a ajusté à la baisse ses estimations de bénéfice par action pour 2018 (-3%), 2019 (-2,8%) et 2020 (-1,4%). Outre cette révision, l'objectif de cours est également impacté par la baisse des cours dans le secteur. Côté positif, l'expert souligne la sous évaluation persistante du titre.