RENAULT : João Miguel Leandro nommé directeur général de RCI Bank and Services

À compter du 1er septembre 2019, João Miguel Leandro est nommé directeur général de RCI Bank and Services, en remplacement de Bruno Kintzinger, qui fait valoir ses droits à la retraite. João Miguel Leandro est rattaché à Clotilde Delbos, directeur financier du groupe Renault et président du conseil d’administration de RCI Bank and Services. Il entre également au comité de direction du groupe Renault.Créée et détenue à 100 % par le groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux de l'alliance.RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.