RENAULT KOLEOS GAMME 2019 : LES TARIFS DEVOILES POUR LA...

• Le grand SUV du Groupe Renault annonce ses tarifs pour la France

• Renault KOLEOS Gamme 2019 : plus de style et de confort

• Un design robuste et statutaire, comme premier critère d'achat

• Une nouvelle génération de moteurs plus efficients

• Disponible en France à partir de 34 050 € dès le 3 septembre 2019

Nouveau Koleos dévoile ses tarifs pour la France. Vendu dans plus de 80 pays, celui qui s'impose comme l'un des modèles les plus internationnaux du Groupe Renault, sera accessible en France à partir de 34 050 € avec le moteur Blue dCi 150 4x2 X-Tronic. Les commandes sont désormais ouvertes pour la France.

Deux ans après son introduction sur le marché européen, Nouveau Koleos progresse à tous les niveaux avec un design plus affirmé à l'extérieur et un confort amélioré à l'intérieur. Il propose également de nouvelles motorisations plus performantes et efficientes, et davantage de technologies à bord.

Tarifs des équipements

Tarifs des options