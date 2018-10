RENAULT : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT PROPOSE LA NOMINATION DE MONSIEUR THOMAS COURBE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 05/10/2018

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE RENAULT PROPOSE LA NOMINATION DE MONSIEUR THOMAS COURBE EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR

Boulogne-Billancourt, 5 octobre 2018 - Monsieur Pascal Faure, qui siège au sein du Conseil d'administration du Groupe Renault comme représentant de l'Etat français depuis février 2013, a démissionné de son mandat d'administrateur.

Lors de sa séance du 5 octobre 2018, prenant acte de la démission de Monsieur Pascal Faure, le Conseil d'administration, sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de coopter Monsieur Thomas Courbe en qualité d'administrateur, en remplacement de Monsieur Pascal Faure, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2020.

Biographie de Monsieur Thomas Courbe

Diplômé de l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, Monsieur Thomas Courbe a exercé différentes fonctions au sein du ministère de la Défense et des ministères économiques et financiers.

Il a été secrétaire général du Club de Paris de 2007 à 2009 et sous-directeur des relations bilatérales de la direction générale du Trésor et de la politique économique de 2009 à 2010.

Entre novembre 2010 et mai 2012, il a occupé les fonctions de directeur du cabinet du secrétaire d'Etat chargé du Commerce extérieur et de directeur adjoint du cabinet des ministres de l'Economie, des Finances et de l'Industrie.

Depuis septembre 2015 Monsieur Thomas Courbe était directeur général adjoint du Trésor. Le 27 août 2018, il a succédé dans la fonction de directeur général des entreprises à Monsieur Pascal Faure.

