RENAULT : accord avec Nissan dans les services de mobilité autonome

Groupe Renault, Nissan Motor Co. et Waymo ont conclu un accord exclusif portant sur une première phase d'exploration couvrant tous les aspects relatifs aux services de mobilité autonome pour le transport des personnes et la livraison de biens, en France et au Japon. Cet accord entend réunir les forces des trois partenaires et étendre leurs expertises via l'évaluation des opportunités marché et un travail de recherche conjoint sur les questions commerciales, légales et réglementaires liées aux offres de services de mobilité en France et au Japon.L'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, par sa dimension internationale et son offre couvrant chaque segment des véhicules utilitaires légers et véhicules particuliers, est parfaitement positionnée pour engager ce travail exploratoire avec Waymo, entreprise spécialisée dans les technologies autonomes ayant accumulé plus de 16 millions de kilomètres sur routes, a souligné Renault.