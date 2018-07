RENAULT : des changements à la direction des Ressources Humaines

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A compter du 1er août, Marie-Françoise Damesin fera valoir ses droits à la retraite et quittera ses fonctions de Directeur des Ressources humaines au sein de l’Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et du groupe Renault. Au titre de ses fonctions au sein de l’Alliance, elle sera remplacée par Arun Bajaj, nommé Directeur des Ressources humaines de l’Alliance. Il conserve ses responsabilités chez Nissan en tant que Directeur des Ressources humaines et au niveau de l’Alliance en tant que Directeur du management des talents. Il est rattaché à Carlos Ghosn.Au titre de ses fonctions au sein du groupe Renault, Marie-Françoise Damesin sera remplacée par François Roger, qui a rejoint le groupe le 1er juin dernier en tant qu'adjoint au Directeur des Ressources humaines. Il est nommé Directeur des Ressources humaines du groupe Renault. Il est rattaché à Thierry Bolloré, Directeur général adjoint du groupe Renault et il devient membre du Comité de direction du groupe Renault.